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Косово хоче залучити нових посередників до переговорів із Сербією

НовиниПолітика    01.07.2018 - 01:51
Фото: Рамуш Харадінай (IlindenPres)
Фото: Рамуш Харадінай (IlindenPres)

Прем’єр-міністр країни вважає, що США або Німеччина могли б "спрямувати діалог в іншому напрямку"

Прем'єр-міністр Косова Рамуш Харадінай заявив про бажання залучити Сполучені Штати Америки або Німеччину посередником у переговорах країни з Сербією. Про це повідомляє DW.

На думку косівського прем’єра, посередники у цьому питанні протягом останніх років,навряд чи зможуть досягти прориву.

"Єдиною можливістю спрямувати діалог в іншому напрямку є залучення нової сили", - заявив Харадінай.

Він додав, якщо Вашингтон вирішить, що посередником має бути член ЄС, "то Німеччина могла б взяти участь".

На сьогодні посередниками у переговорах між президентами Косова Хашимом Тачі та Сербії Александаром Вучичем є верховна представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні та представник зовнішньополітичної служби ЄС Ангеліна Айхгорст.

Нагадаємо, у червні 2018 року Сербія поновила переговори за посередництва ЄС щодо поліпшення відносин з Косово - президент Сербії Александар Вучич провів переговори з лідером Косово Хашимом Тачі в Брюсселі за посередництва високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріки Могеріні.

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Теги публікації: Сербия, Косово, посредники  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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