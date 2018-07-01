Косово хоче залучити нових посередників до переговорів із Сербією

Прем’єр-міністр країни вважає, що США або Німеччина могли б "спрямувати діалог в іншому напрямку"

Прем'єр-міністр Косова Рамуш Харадінай заявив про бажання залучити Сполучені Штати Америки або Німеччину посередником у переговорах країни з Сербією. Про це повідомляє DW.

На думку косівського прем’єра, посередники у цьому питанні протягом останніх років,навряд чи зможуть досягти прориву.

"Єдиною можливістю спрямувати діалог в іншому напрямку є залучення нової сили", - заявив Харадінай.

Він додав, якщо Вашингтон вирішить, що посередником має бути член ЄС, "то Німеччина могла б взяти участь".

На сьогодні посередниками у переговорах між президентами Косова Хашимом Тачі та Сербії Александаром Вучичем є верховна представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні та представник зовнішньополітичної служби ЄС Ангеліна Айхгорст.

Нагадаємо, у червні 2018 року Сербія поновила переговори за посередництва ЄС щодо поліпшення відносин з Косово - президент Сербії Александар Вучич провів переговори з лідером Косово Хашимом Тачі в Брюсселі за посередництва високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріки Могеріні.