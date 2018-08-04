У Сербії скликали екстрену нараду через ризик загострення з Косово

Тим часом контингент миротворців KFOR провів "регулярні навчання" на півночі Косова

Президент Сербії Александр Вучич провів засідання Ради національної безпеки Сербії, в ході якого обговорили загрозу загострення ситуації у відносинах з Косово. Про це повідомляє Novosti.rs.

Спецслужбами Сербії було отримано інформацію з Москви про можливе таємне вторгнення на північ Косова силами безпеки Косова за підтримки США. Метою цієї операції нібито є утвердження "суверенітету" Косова на всій території частково визнаної республіки.

"Поки я на своєму місці, Сербія не дозволить насильство над сербами та їхніми святинями, а також їх переслідування. Нової "Бурі" в Косово та Метохії не буде", - написав напередодні Вучич у своєму відкритому листі до мешканців Косово та Метохії.

Вчора, 3 серпня, відбулося засідання Ради безпеки Косова, під час якого розглядалася наявна інформація щодо намірів сербів на півночі Косова оголосити в односторонньому порядку сербську автономію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сербія та Косово відновили переговори за посередництва ЄС, щодо примирення та поліпшення відносин з Косово.