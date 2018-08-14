Меркель выступила против любого изменения границ на Балканах

Меркель раскритиковала идеи о новом разделе Косово

Немецкий канцлер Ангела Меркель не поддерживает инициативу лидеров Сербии и Косово об изменении границ. Об этом она заявила на пресс-конференции с премьер-министром Боснии и Герцеговины Денисом Звиздичем, передает Politico.

В частности, Меркель прокомментировала новую идею о разделе Косово. Президент Сербии Александр Вучич в июле выступил с предложением присоединить север Косово к Сербии.

"Территориальная целостность государств Западных Балкан установлена ​​и неприкосновенна. Это нужно повторять снова и снова, потому что снова и снова делаются попытки говорить о границах, а мы не можем этого делать", - заявила Меркель.

Отметим, еще одним обсуждаемым сценарием является присоединение части Южной Сербии, большинство населения которой составляю албанцы, к Косово. Отметим, в частично признанном Косово в основном проживают этнические албанцы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Сербии провели экстренное совещание из-за риска обострения с Косово. Российская разведка якобы передала Белграду данные о подготовке вторжения на север Косово для утверждения суверенитета на всей его территории.

До этого сообщалось, что Косово хочет привлечь новых посредников к переговорам с Сербией.