ЕС может пересмотреть помощь странам, поддерживающим Россию и Иран

19:10 18.05.2026 Пн
Страны, поддерживающие Россию или Иран, могут лишиться части помощи ЕС или ее перераспределения
aimg Анастасия Никончук
ЕС может пересмотреть помощь странам, поддерживающим Россию и Иран Фото: Кая Каллас (GettyImages)
Внешняя политика Евросоюза не может быть "сентиментальной" и должна учитывать стратегические интересы ЕС в условиях глобальной конкуренции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Euractiv.

ЕС ужесточает подход к внешней помощи

В Европейском союзе рассматривают возможность пересмотра подходов к распределению международной помощи, заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас перед встречей министров развития в Брюсселе.

По ее словам, страны, которые поддерживают Россию или Иран, могут столкнуться с риском сокращения или перенаправления помощи со стороны ЕС.

При этом она подчеркнула необходимость более "гибкого и стратегического" подхода к финансированию в условиях усиления геополитического соперничества.

Каллас отметила, что любые изменения должны учитывать баланс между интересами ЕС и поддержкой партнеров, однако конкретные механизмы пока не определены.

Стратегический пересмотр политики ЕС

В ЕС также обсуждают будущее инвестиционной программы «Глобальный шлюз», объем которой оценивается примерно в 300 млрд евро.

В рамках инициативы усиливаются споры вокруг отдельных проектов, включая финансирование инфраструктуры в Сенегале, где возможным подрядчиком может стать компания, связанная с Китаем.

Позиция Еврокомиссии и стран-членов

Комиссар ЕС по вопросам развития Йозеф Сикела заявил, что европейские приоритеты должны учитываться в будущей помощи.

По его словам, в условиях, когда инвестиции и инфраструктура становятся инструментами влияния, внешняя политика не может оставаться эмоциональной.

В то же время часть депутатов Европарламента предостерегает от чрезмерной привязки помощи к европейским компаниям, указывая на риск смещения фокуса с борьбы с бедностью на вопросы конкурентоспособности.

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево также призвал не сокращать поддержку развивающимся странам, особенно на фоне уменьшения американской помощи, предупреждая, что освободившееся пространство могут занять другие игроки с более жесткими условиями

Напоминаем, что в Европейском союзе продолжаются обсуждения возможных кандидатур на роль переговорщика с Россией, однако единого согласованного варианта пока нет. Среди потенциальных посредников рассматриваются, в частности, бывший канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и экс-премьер Италии Марио Драги.

Отметим, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на следующей неделе проведет встречу с представителями крупнейших европейских оборонных компаний, чтобы обсудить расширение инвестиций и наращивание производственных мощностей.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

