Меркель: сторони далекі від врегулювання на Донбасі

Меркель знову назвала дії РФ порушенням міжнародного права

Немецкий канцлер Ангела Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что стороны, которые принимают участия в переговорах по Донбассу, далеки от полного урегулирования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

В ходе выступления Меркель в очередной раз назвала действия России в Украине нарушением международного права, в частности, прямо указав на аннексию Крыма.

"На данный момент сохраняется некая хрупкая стабильность, ради которой мы усердно работаем, в том числе благодаря минским соглашениям, но… мы далеки от решения", - отметила Меркель, имея в виду ситуацию на Донбассе.

Напомним, ранее генсек ОБСЕ Гремингер назвал выполнение минских соглашений единственным путем к мирному урегулированию военного конфликта на Донбассе.

Кроме того, он отметил готовность ОБСЕ сотрудничать с ООН для стабилизации ситуации на Донбассе. В то же время он подчеркнул, что цель миротворческой операции должна заключаться в обеспечении реализации минских соглашений.