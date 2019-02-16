Генсек ОБСЄ наполягає на всебічному виконанні мінських угод

Фото: Томас Гремінгер (osce.org)

Мінські угоди Гремінгер називає єдиним шляхом до врегулювання конфлікту на Донбасі

Генеральний секретар Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) Томас Гремінгер назвав повне і всебічне виконання мінських угод усіма сторонами єдиним шляхом до мирного врегулювання військового конфлікту на Донбасі. Про це він заявив в інтерв'ю росЗМІ, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, пошук мирного та сталого врегулювання ситуації в Україні залишається найбільш терміновим і пріоритетним завданням ОБСЄ.

"Єдиний шлях до мирного врегулювання конфлікту - повне і всебічне виконання мінських угод усіма сторонами, тому всі зусилля повинні бути спрямовані на досягнення цієї мети. Зрештою, справа за сторонами. Тільки вони можуть покласти край конфлікту", - переконаний Гремінгер.

Він також наголосив, що мінські угоди є єдиним міжнародно визнаним документом, який пропонує вихід з кризи і їх необхідно виконати.

За словами генсека ОБСЄ, за п'ять років війна на Донбасі завдали серйозної шкоди мирному населенню.

"Найбільш термінове завдання полягає в тому, щоб полегшити ці страждання і захистити життя людей, добробут яких було порушено настільки серйозно. Порушення режиму припинення вогню, які найчастіше обчислюються сотнями в день, треба припинити. Необхідно організувати розмінування, відновити інфраструктуру і надання життєво важливих послуг", - заявив Гремінгер.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає безперспективною вимогу Євросоюзу виконати мінські угоди по Донбасу для нормалізації діалогу.

РБК-Україна писало, що Генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер 27 липня 2018 року в ході візиту на Донбас ознайомився з роботою Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ), а також з економічною, соціальною ситуацією з безпекою.