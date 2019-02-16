ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ОБСЄ готова співпрацювати з ООН для стабілізацї ситуації на Донбасі, - Гремінгер

Новини » Політика    16.02.2019 - 11:31
ОБСЄ готова співпрацювати з ООН для стабілізацї ситуації на Донбасі, - Гремінгер
Фото: Томас Гремінгер (УНІАН)

Гремінгер наголосив, що мета миротворців повинна полягати в забезпеченні виконання мінських угод

Генеральний секретар Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) Томас Гремінгер заявив, що ОБСЄ готова співпрацювати з ООН по будь-яким конкретним пропозиціям щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це він заявив в інтерв'ю росЗМІ, повідомляє РБК-Україна

Він наголосив, що ідея залучення ООН не нова, вона висувалася різними зацікавленими сторонами протягом останніх трьох років.

"Нагадаю, що Рада Безпеки ООН схвалила мінські угоди в 2015 році резолюцією 2202. Всі зусилля, які вносять вклад в стабілізацію ситуації в галузі безпеки і ослаблення напруженості, сприяють діалогу і зміцненню довіри, заслуговують ретельної оцінки. ОБСЄ готова співпрацювати з ООН по будь-яким конкретним пропозицях, схвалених Радою Безпеки ООН", - сказав Гремінгер.

Однак генсек ОБСЄ наголосив, що мета будь-якої миротворчої операції повинна полягати в забезпеченні виконання мінських угод.

"Всі елементи, необхідні для стабілізації нинішньої ситуації і досягнення прогресу в напрямку мирного врегулювання кризи, містяться в цих угодах, і сторони погодилися з ними", - додав Гремінгер. 

Нагадаємо, Гремінгер назвав повне і всебічне виконання мінських угод усіма сторонами єдиним шляхом до мирного врегулювання військового конфлікту на Донбасі.

РБК-Україна писало, що міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович закликав розглянути можливість відправки до України миротворчої місії ООН

 

Бойовики на Донбасі продовжують порушувати лінію відведення важкого озброєння Клімкін відповів на бажання РФ спостерігати за виборами в Україні
Новини України ОБСЄООНмиротворцы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся