ОБСЄ готова співпрацювати з ООН для стабілізацї ситуації на Донбасі, - Гремінгер

Фото: Томас Гремінгер (УНІАН)

Гремінгер наголосив, що мета миротворців повинна полягати в забезпеченні виконання мінських угод

Генеральний секретар Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) Томас Гремінгер заявив, що ОБСЄ готова співпрацювати з ООН по будь-яким конкретним пропозиціям щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це він заявив в інтерв'ю росЗМІ, повідомляє РБК-Україна.

Він наголосив, що ідея залучення ООН не нова, вона висувалася різними зацікавленими сторонами протягом останніх трьох років.

"Нагадаю, що Рада Безпеки ООН схвалила мінські угоди в 2015 році резолюцією 2202. Всі зусилля, які вносять вклад в стабілізацію ситуації в галузі безпеки і ослаблення напруженості, сприяють діалогу і зміцненню довіри, заслуговують ретельної оцінки. ОБСЄ готова співпрацювати з ООН по будь-яким конкретним пропозицях, схвалених Радою Безпеки ООН", - сказав Гремінгер.

Однак генсек ОБСЄ наголосив, що мета будь-якої миротворчої операції повинна полягати в забезпеченні виконання мінських угод.

"Всі елементи, необхідні для стабілізації нинішньої ситуації і досягнення прогресу в напрямку мирного врегулювання кризи, містяться в цих угодах, і сторони погодилися з ними", - додав Гремінгер.

Нагадаємо, Гремінгер назвав повне і всебічне виконання мінських угод усіма сторонами єдиним шляхом до мирного врегулювання військового конфлікту на Донбасі.

РБК-Україна писало, що міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович закликав розглянути можливість відправки до України миротворчої місії ООН.