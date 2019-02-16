Меркель: сторони далекі від врегулювання на Донбасі

Фото: Ангела Меркель (bundesregierung.de)

Меркель знову назвала дії РФ порушенням міжнародного права

Німецький канцлер Ангела Меркель на Мюнхенській конференції з безпеки заявила, що сторони, які беруть участі у переговорах по Донбасу, далекі від повного врегулювання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

У ході виступу Меркель в черговий раз назвала дії Росії в Україні порушенням міжнародного права, зокрема, прямо вказавши на анексію Криму.

"На даний момент зберігається якась крихка стабільність, заради якої ми старанно працюємо, в тому числі завдяки мінським угодам, але... ми далекі від вирішення", - зазначила Меркель, маючи на увазі ситуацію на Донбасі.

Нагадаємо, раніше генсек ОБСЄ Гремингер назвав виконання мінських угод єдиним шляхом до мирного врегулювання військового конфлікту на Донбасі.

Крім того, він відзначив готовність ОБСЄ співпрацювати з ООН для стабілізації ситуації на Донбасі. У той же час він підкреслив, що мета миротворчої операції має полягати в забезпеченні реалізації мінських угод.