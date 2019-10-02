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Меркель вимагає від РФ подальших кроків для зняття санкцій

Новини » Політика    02.10.2019 - 18:57
Меркель вимагає від РФ подальших кроків для зняття санкцій
Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)

У нас є прогрес, але потрібно зробити ще багато кроків, - Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вимагає подальших кроків для зняття санкцій з Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що одного лише підписання "формули Штайнмайера" для зняття санкцій недостатньо.

"У нас є прогрес, але потрібно зробити ще багато кроків. Саме тому зараз можна сказати, що ми не можемо знімати санкції, але є передумови для зустрічі на рівні глав держав та урядів у нормандському форматі", - заявила Меркель.

Нагадаємо, 1 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи Леонід Кучма підписав "формулу Штайнмайера". Відзначимо, що, за умовами "формули Штайнмайера", вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей можуть пройти за українськими законами до повернення контролю над ділянкою кордону з Російською Федерацією.

Як повідомляло РБК-Україна, Меркель призначила уповноваженого з транзиту газу з України. Повідомляється, що він вже здійснив візит в українське посольство в Берліні. Меркель призначила графа Вальдерзее Уповноваженим німецького уряду по забезпеченню газового транзиту з Україною. Також перший офіційний візит Спецпосланець здійснив саме в українське посольство в Берліні.

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