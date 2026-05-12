Меркель рассматривают на роль посредника в переговорах Европы с РФ, - Spiegel

17:00 12.05.2026 Вт
Бывшего канцлера называют "лучшим кандидатом" по двум причинам
aimg Валерий Ульяненко
Меркель рассматривают на роль посредника в переговорах Европы с РФ, - Spiegel
Бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель считают оптимальным посредником для переговоров между ЕС и РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

В политических кругах Меркель называют лучшим кандидатом на роль посредника, поскольку она лично знакома как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с российским диктатором Владимиром Путиным. Также учитывается тот факт, что она уже длительное время находится в отставке.

В офисе бывшего канцлера сообщили, что пока никаких официальных запросов относительно ее участия в переговорах не поступало. Там также не ответили на вопрос, готова ли Меркель согласиться на эту роль в будущем.

Страны Европы стремятся принимать непосредственное участие в диалоге с Москвой, учитывая предыдущий опыт посредничества США. Высокая представительница ЕС Кая Каллас подчеркнула, что было бы "не очень разумно" позволять Кремлю самому диктовать кандидатуру переговорщика.

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер отметил, что посредник должен иметь широкую поддержку на уровне всего ЕС. Особенно важным в этом вопросе является согласие стран Восточной Европы и Балтии.

Напомним, 9 мая российский диктатор заявил, что считает бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера лучшим кандидатом от ЕС для участия в возможных переговорах по завершению войны.

Отметим, что эту идею в Германии отвергли. Один из немецких чиновников отметил, что кандидатура Шредера как посредника между ЕС и страной-агрессором не рассматривается.

В понедельник, 11 мая, СМИ сообщили, что Берлин обсуждает кандидатуру президента Франка-Вальтера Штайнмайера как возможного переговорщика между Европой и Россией.

Кроме того, Кая Каллас предположила, что может выступить в роли переговорщика от Евросоюза в будущем диалоге со страной-агрессором.

