Меркель: Україна повинна залишитися транзитером газу в ЄС

Новини Політика 18.08.2018 - 21:13
Фото: Путін і Меркель (twitter.com/dw_ukrainian)
Фото: Путін і Меркель (twitter.com/dw_ukrainian)

За словами Меркель, "Північний потік-2" не вплине на транзит газу через Україну

Україна має залишитися учасником процесу транзиту газу до країн Європи, не зважаючи на будівництво "Північного потоку-2". Про це сказала канцлер Німеччини Ангела Меркель у суботу, 18 серпня, під час брифінгу перед зустріччю із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, передає "112 Україна".

За словами Меркель, реалізація російського проекту з будівництва газопроводу "Північний потік-2" не має вплинути на транзит газу через українську газотранспортну систему.

"Україна повинна зберегти свою роль країни, яка здійснює транзит російського газу до Європи, незважаючи на реалізацію проекту "Північний потік - 2", - вкотре підкреслила Меркель.

Також канцлер Німеччини назвала зустріч із Путіним "чудовою можливістю продовжити діалог" з РФ. Вона додала, що обговорить також із президентом Росії питання стабілізації ситуації в Україні.

Нагадаємо, у ході зустрічі із канцлером Німеччини Ангелою Меркель президент Російської Федерації Володимир Путін сказав, що "Північний потік-2" - це "виключно економічний проект".

Фото: Меркель і Путін(twitter.com/dw_russian)
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Теги:  Володимир Путін,  встреча,  транзит газа,  Ангела Меркель  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС