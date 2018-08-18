Меркель: Україна повинна залишитися транзитером газу в ЄС

За словами Меркель, "Північний потік-2" не вплине на транзит газу через Україну

Україна має залишитися учасником процесу транзиту газу до країн Європи, не зважаючи на будівництво "Північного потоку-2". Про це сказала канцлер Німеччини Ангела Меркель у суботу, 18 серпня, під час брифінгу перед зустріччю із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, передає "112 Україна".

За словами Меркель, реалізація російського проекту з будівництва газопроводу "Північний потік-2" не має вплинути на транзит газу через українську газотранспортну систему.

"Україна повинна зберегти свою роль країни, яка здійснює транзит російського газу до Європи, незважаючи на реалізацію проекту "Північний потік - 2", - вкотре підкреслила Меркель.

Також канцлер Німеччини назвала зустріч із Путіним "чудовою можливістю продовжити діалог" з РФ. Вона додала, що обговорить також із президентом Росії питання стабілізації ситуації в Україні.

Нагадаємо, у ході зустрічі із канцлером Німеччини Ангелою Меркель президент Російської Федерації Володимир Путін сказав, що "Північний потік-2" - це "виключно економічний проект".