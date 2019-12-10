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Меркель не проти перегляду мінських угод

Новини » Політика     10.12.2019 - 03:42
Меркель не проти перегляду мінських угод
Фото: учасники нормандської зустрічі (kremlin.ru)

Меркель вітає пропозиції президента Зеленського щодо зміни мінських угод

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що мінські домовленості не є "скам'янілим документом". Про це вона сказала на підсумковій прес-конференції після нормандської зустрічі, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Вона привітала пропозиції президента України Володимира Зеленського щодо їхньої зміни.

"Є питання, цей документ скам'янілий чи його можна змінювати. Адже є певні пропозиції президента Зеленського щодо його зміни", - підкреслила вона.

Меркель не уточнила, про які зміни йде мова, але відомо, що Зеленський пропонує встановити, що контроль над кордоном повинен бути переданий Україні до виборів.

"Ми сподіваємося, що цей документ знову буде гнучким, і він оживе", - сказала вона.

"Найскладнішим питанням є політична частина мінських угод. Йдеться про те, що особливий статус для регіонів Донецької та Луганської областей буде продовжений, що реалізуємо весь пакет заходів Мінська з єдиною метою - нарешті провести місцеві вибори, які будуть визнані ОБСЄ", - додала Меркель.

Путін, у свою чергу, зазначив, що альтернативи мінським угодам немає і сторонам конфлікту "потрібно робити все, щоб вони були повністю реалізовані".

За його словами гнучкість не повинна порушувати питання передачі контролю над кордоном.

"Справді, угоди мають ту чи іншу гнучкість, але є речі, які прописані прямо, і з ними важко сперечатися", - заявив він, підкресливши, що пункти про кордон є саме тим, що не варто змінювати.

Нагадаємо, у понеділок, 9 грудня, у Парижі відбуся зустріч в нормандському форматі щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Лідери України, Німеччини, Франції і Росії вперше за останні три роки зібралися за столом переговорів з метою зрушити з місця виконання домовленостей мінських.

Зеленський на саміті запропонував створити окрему підгрупу в Мінську, яка займатиметься виключно питанням поетапного контролю над українським кордоном.

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