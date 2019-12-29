ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Меркель і Путін відзначили прогрес у переговорах про транзит газу через Україну

Новини » Політика     29.12.2019 - 17:53
Меркель і Путін відзначили прогрес у переговорах про транзит газу через Україну
Фото: Ангела Меркель і Володимир Путін (kremlin.ru)

Також сторони підтвердили налаштованість на подальшу підтримку проекту "Північний потік -2"

Президент РФ Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель в ході телефонної розмови підтвердили налаштованість на подальшу підтримку газового проекту "Північний поток- 2" і відзначили прогрес у переговорах про продовження транзиту газу через територію України. Про це повідомляє прес-служба Кремля.

Сторони відзначили прогрес на переговорах про продовження транзиту газу через територію України.

"Обговорено питання співпраці в газовій сфері. Підтверджено настрій на подальшу підтримку проекту" Північний потік-2 ". Відзначено прогрес на переговорах про продовження транзиту російського газу через територію України після 1 січня 2020 року", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Також співрозмовники дали позитивну оцінку обміну полоненими на Донбасі. Попередньо, формула обміну полоненими склала "123 на 76". Додому повертаються 12 українських військових, які роками були в полоні бойовиків.

"Дана позитивна оцінка відбувся сьогодні в Донецькій області обміну утримуваних осіб за схемою" всіх встановлених на всіх встановлених ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні ввечері уповноважені керівники російської компанії "Газпром" і українських компаній і міністерств приєдналися до переговорів за угодою про транзит газу в Європу.

Путін і Меркель обговорили обмін полоненими на Донбасі У Путіна відреагували на заяву про найманців ПВК "Вагнер" в Лівії
Новини України Володимир ПутінАнгела Меркель
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся