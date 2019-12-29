ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Путін і Меркель обговорили обмін полоненими на Донбасі

Новини » Політика     29.12.2019 - 17:18
Путін і Меркель обговорили обмін полоненими на Донбасі
Фото: Ангела Меркель і Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін і Меркель провели телефонну розмову

Президент РФ Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель дали позитивну оцінку проведенню обміну полоненими на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба Кремля.

Попередньо, формула обміну полоненими склала "123 на 76". Додому повертаються 12 українських військових, які роками були в полоні бойовиків.

"Дана позитивна оцінка тому, що відбувся сьогодні в Донецькій області обмін утримуваних осіб за схемою" всіх встановлених на всіх встановлених ", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна опублікувало перший список звільнених українців.

Відзначимо, відбувся обмін полоненими між Україною і ОРДЛО. Повідомляється, що "ДНР" отримала 60 людей, Київ - 52.

Також "ЛНР" в рамках обміну полоненими отримала від Києва 63 людини. У свою чергу, бойовики передали Києву 25 українців. Таким чином, попередньо, формула обміну склала "123 на 76".

Нагадаємо, що у межах обміну полонених Україна віддала бойовикам бразильця Рафаеля Лусваргі, який воював на Донбасі на їхньому боці. Також на українців обміняли колишніх "беркутівців".

Обмін полоненими: 14 осіб відмовилися повертатися на окуповану територію Ціна обміну: чому Зеленський віддав "беркутівців"
Новини України Володимир Путінобмін полоненимиАнгела Меркель
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся