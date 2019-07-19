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Меркель підтвердила відхід з політики у 2021

Новини » Політика    19.07.2019 - 13:47
Меркель підтвердила відхід з політики у 2021
Фото: Ангела Меркель (Віталій Носач/РБК-Україна)

Канцлер Німеччини заявила, що по закінченню строку повноважень у неї буде "інше життя"

Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтвердила свій відхід з політики в 2021 році. Про це вона сказала в ході прес-конференції із журналістами перед своїм відходом у відпустку, повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Der Spiegel.

Зокрема, канцлер заявила, що не має наміру брати участь у виборах 2021 року на пост канцлера і зазначила, що по закінченню строку повноважень у неї буде "інше життя".

Крім того, вона прокоментувала своє здоров'я. Меркель підкреслила, що розуміє весь інтерес громадськості до стану свого здоров'я, проте вважає, що це особисте питання. Вона запевнила, що в змозі працювати.

"Ви мене знаєте, я можу робити цю роботу... У 2021 році я закінчу свою політичну роботу, але, сподіваюся, у мене буде й інше життя, яке я б вважала за краще прожити в здоров'ї", - наголосила німецький лідер.

На уточнююче запитання одного з журналістів, як у неї справи, Меркель сказала, що добре.

Нагадаємо, раніше Меркель втретє за місяць стало погано на зустрічі на вищому рівні. Канцлер знову почала тремтіти на офіційному заході. Це сталося у Берліні під час зустрічі з прем'єр-міністром Фінляндії Антті Рінне.

Схожі випадки сталися із нею під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Німеччини Франк-Вальтером Штайнмайером. Німецькі ЗМІ писали про те, що користувачі соцмереж пов'язують стан канцлера Німеччини з хворобою Паркінсона або перевтомою.

Як писало РБК-Україна, раніше Меркель заявила, що не має проблем зі здоров'ям. Німецький канцлер запевнила, що почувається добре і не має великих проблем зі здоров'ям.

Додамо, Меркель 17 липня виповнилося 65 років. Раніше вона заявила, що йде з поста Християнсько-демократичного союзу і не буде балотуватися на виборах до бундестагу в 2021 році.

Меркель в черговий раз стало погано на зустрічі на вищому рівні Меркель запевнила, що не має проблем із здоров'ям
Новини України Ангела Меркель
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