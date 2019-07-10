Меркель в черговий раз стало погано на зустрічі на вищому рівні

Фото: канцлер Німеччини Ангела Меркель (delfi.ee)

На цей раз Меркель стало погано на зустрічі з прем'єром Фінляндії

Канцлеру Німеччини Ангелі Меркель втретє за місяць стало погано на зустрічі на вищому рівні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що Меркель знову кинуло в тремтіння на офіційному заході. Це сталося в Берліні під час зустрічі з прем'єр-міністром Фінляндії Антті Рінне.

Подібний напад стався 3 раз за останні кілька тижнів. Представник уряду Німеччини заявив, що стан Меркель в порядку і переговори пройдуть за планом.

Схожі випадки сталися з нею під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Німеччини Франк-Вальтером Штайнмайером. Німецькі ЗМІ писали про те, що користувачі соцмереж пов'язують стан канцлера Німеччини з хворобою Паркінсона або перевтомою.

Нагадаємо, раніше Ангела Меркель заявила, що не має проблем зі здоров'ям. Німецький канцлер запевнила, що відчуває себе відмінно і не має великих проблем зі здоров'ям.

Додамо, Меркель 17 липня виповнюється 65 років. Раніше вона заявила, що йде з поста Християнсько-демократичного союзу і не буде балотуватися на виборах в бундестаг у 2021 році.