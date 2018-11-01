Меркель прокомментировала размещение миротворцев ООН на Донбассе

Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина/Виталий Носач)

Канцлер Германии также прокомментировала так называемые "выборы" на Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель, прибывшая с официальным визитом в Украину 1 ноября, прокомментировала совместную работу сторон по ведению миротворческой миссии ООН на Донбасс. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Меркель, она уже обсудила с президентом Украины Петром Порошенко шаги, которые осуществляются для достижения договоренностей относительно миротворцев.

"Что касается зон разведения. Мы об этом тоже сегодня говорили (на встрече с президентом Украины, - ред.). Мы также совместно работаем над тем, чтобы ввести миссию ООН для того, чтобы достичь мира", - сказала Меркель.

Она также подчеркнула, что так называемые "выборы" на оккупированных территориях Донбасса, не являются законными.

"Речь идет также о критических планах проводить местные выборы. Эти выборы не соответствуют содержанию минских договоренностей", - резюмировала канцлер.

Напомним, Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ является крупнейшим донором гуманитарной помощи Украине. В частности, с 2014 года Буднесфер лечит более 110 раненых солдат с Украины.