Меркель закликала Ердогана до стриманості в Сирії після виведення військ США

Фото: Ангела Меркель і Реджеп Таїп Ердоган

Канцлер ФРН привітала зусилля Анкари з прийому сирійських біженців

Німеччина очікує, що Туреччина проявить стриманість і відповідальність у зв'язку з виведенням Сполученими Штатами своїх військових із Сирії. Про це сказала канцлер ФРН Ангела Меркель під час телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

"Туреччина повинна стримано і з відповідальністю відреагувати на оголошене виведення американських військ із Сирії", - заявила Меркель.

Співрозмовники підкреслили важливість політичного процесу під егідою ООН для врегулювання конфлікту" і визнали, що "Ісламська держава" залишається "значною загрозою, яка потребує подальшої уваги", незважаючи на те, що позиції терористичної організації в регіоні вдалося потіснити.

Меркель привітала зусилля Анкари з приймання сирійських біженців.

Ердоган і канцлер ФРН "домовилися про продовження діалогу" в світлі рішень за підсумками стамбульського саміту з Сирії 27 жовтня.

Нагадаємо, 29 грудня, згідно з рішенням президента Сполучених Штатів Америки Трампа вивести контингент з Сирії, перша група американських військових залишила країну.