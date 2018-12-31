ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Меркель закликала Ердогана до стриманості в Сирії після виведення військ США

Новини » Політика    31.12.2018 - 04:49
Меркель закликала Ердогана до стриманості в Сирії після виведення військ США
Фото: Ангела Меркель і Реджеп Таїп Ердоган

Канцлер ФРН привітала зусилля Анкари з прийому сирійських біженців

Німеччина очікує, що Туреччина проявить стриманість і відповідальність у зв'язку з виведенням Сполученими Штатами своїх військових із Сирії. Про це сказала канцлер ФРН Ангела Меркель під час телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

"Туреччина повинна стримано і з відповідальністю відреагувати на оголошене виведення американських військ із Сирії", - заявила Меркель.

Співрозмовники підкреслили важливість політичного процесу під егідою ООН для врегулювання конфлікту" і визнали, що "Ісламська держава" залишається "значною загрозою, яка потребує подальшої уваги", незважаючи на те, що позиції терористичної організації в регіоні вдалося потіснити.

Меркель привітала зусилля Анкари з приймання сирійських біженців.

Ердоган і канцлер ФРН "домовилися про продовження діалогу" в світлі рішень за підсумками стамбульського саміту з Сирії 27 жовтня.

Нагадаємо, 29 грудня, згідно з рішенням президента Сполучених Штатів Америки Трампа вивести контингент з Сирії, перша група американських військових залишила країну.

Асад дозволив Іраку бомбити ІДІЛ у Сирії без погодження У Росії завершилися переговори з Туреччиною щодо ситуації в Сирії
Новини України Реджеп Тайіп ЕрдоганАнгела МеркельСирія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся