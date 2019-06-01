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Меркель і Помпео обговорили співпрацю по Україні

Новини » Політика    01.06.2019 - 06:37
Меркель і Помпео обговорили співпрацю по Україні
Фото: Помпео і Меркель ( twitter.com/StateDept)

Переговори відбулися 31 травня

Канцлер ФРН Ангела Меркель в Берліні провела переговори з держсекретарем США Майком Помпео у п'ятницю, 31 травня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Меркель підкреслила тісні і важливі відносини Німеччини з США, незважаючи на цілий ряд серйозних розбіжностей, заявивши, що США були і залишаться найважливішим партнером Німеччини за межами Європи.

Одночасно вона нагадала про існування багатьох спірних питань між ФРН і США, серед яких - атомна угода з Іраном, конфлікти в Афганістані і Сирії, "тендітна ситуація в Лівії та німецько-американське співробітництво з Росії та Україні.

"Ви бачите, що за 45 хвилин нам необхідно обговорити безліч тем. Ми будемо обговорювати їх у дусі партнерства, і, звичайно, у нас будуть контакти і надалі", - пообіцяла канцлер.

Раніше повідомлялося, що 31 травня на зустрічі в Берліні держсекретар США Майк Помпео і Гайко Маас, міністр закордонних справ Німеччини, обговорили питання міжнародної політики щодо України.

РБК-Україна писало, що раніше Помпео заявляв, що Російська Федерація і США на сьогодні мають різні погляди стосовно українського питання.

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Новини України Майк ПомпеоУкраїна
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