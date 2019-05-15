ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Помпео: Росія і США мають різні погляди щодо України

Новини » Політика    15.05.2019 - 08:45
Помпео: Росія і США мають різні погляди щодо України
Фото: Майк Помпео (flickr.com/n3tel.jpg)

Помпео заявив про відмінності в підході до вирішення українського питання

Російська Федерація і США на сьогодні мають різні погляди стосовно українського питання. Про це за підсумками переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним заявив державний секретар США Майк Помпео, передає прес-служба Держдепу.

За словами Помпео, в ряді питань підходи Вашингтона і Москви кардинально відрізняються.

"Ви згадали про Україну. Ми маємо різні погляди на те, як має просуватися українське питання", - заявив він.

Відзначимо, напередодні Помпео висловив надію, що РФ зможе домовитися з новою владою в Києві і звільнить українських моряків, захоплених у Керченській протоці.

Нагадаємо, держсекретар США також підкреслив, що Вашингтон не потерпить втручання Росії у чергові вибори.

"Я б порадив їм (Росії, - ред.) цього не робити. Ми цього не потерпимо", - додав держсекретар США.

Зазначимо, минулого року радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон заявив, що зустріч президентів США і Росії не буде можлива до тих пір, поки Москва не звільнить захоплені українські кораблі та їх екіпаж.

 

В Ірані заявили, що не хочуть війни із США
Новини України Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиМайк Помпео
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся