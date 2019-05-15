Помпео: Росія і США мають різні погляди щодо України

Фото: Майк Помпео (flickr.com/n3tel.jpg)

Помпео заявив про відмінності в підході до вирішення українського питання

Російська Федерація і США на сьогодні мають різні погляди стосовно українського питання. Про це за підсумками переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним заявив державний секретар США Майк Помпео, передає прес-служба Держдепу.

За словами Помпео, в ряді питань підходи Вашингтона і Москви кардинально відрізняються.

"Ви згадали про Україну. Ми маємо різні погляди на те, як має просуватися українське питання", - заявив він.

Відзначимо, напередодні Помпео висловив надію, що РФ зможе домовитися з новою владою в Києві і звільнить українських моряків, захоплених у Керченській протоці.

Нагадаємо, держсекретар США також підкреслив, що Вашингтон не потерпить втручання Росії у чергові вибори.

"Я б порадив їм (Росії, - ред.) цього не робити. Ми цього не потерпимо", - додав держсекретар США.

Зазначимо, минулого року радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон заявив, що зустріч президентів США і Росії не буде можлива до тих пір, поки Москва не звільнить захоплені українські кораблі та їх екіпаж.