Меркель и Помпео обсудили сотрудничество по Украине

Фото: Помпео и Меркель ( twitter.com/StateDept)

Переговоры состоялись 31 мая

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в Берлине провела переговоры с госсекретарем США Майком Помпео в пятницу, 31 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Меркель подчеркнула тесные и важные отношения Германии с США, несмотря на целый ряд серьезных разногласий, заявив, что США были и останутся важнейшим партнером Германии за пределами Европы.

Одновременно она напомнила о существовании многих спорных вопросов между ФРГ и США, среди которых - атомная сделка с Ираном, конфликты в Афганистане и Сирии, "хрупкая ситуация" в Ливии и германо-американское сотрудничество по России и Украине.

"Вы видите, что за 45 минут нам необходимо обсудить множество тем. Мы будем обсуждать их в духе партнерства, и, конечно, у нас будут контакты и впредь", - пообещала канцлер.

Ранее сообщалось, что 31 мая на встрече в Берлине госсекретарь США Майк Помпео и Гайко Маас, министр иностранных дел Германии, обсудили вопросы международной политики относительно Украины.

РБК-Украина писало, что ранее Помпео заявлял, что Российская Федерация и США на сегодня имеют разные взгляды в отношении украинского вопроса.