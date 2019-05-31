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Помпео та Маас обговорили Україну

Новини » Політика    31.05.2019 - 18:31
Помпео та Маас обговорили Україну
Фото: Майк Помпео та Гайко Маас (twitter.com)

Помпео подякував Маасу за підтримку санкцій проти Росії

На зустрічі в Берліні держсекретар США Майк Помпео та Гайко Маас, міністр закордонних справ Німеччини, обговорили питання міжнародної політики щодо України. Про це повідомив Помпео спілкуючись з журналістами на спільній прес-конференції з Маасом, повідомляє "Голос Америки".

Помпео подякував Маасу за підтримку санкцій проти Росії та підкреслив важливість співпраці Німеччини та США, зокрема що стосується України. Маас, у свою чергу, наголосив на необхідності для Росії "негайно зробити конструктивні кроки - не лише стосовно України, однак, стосовно України насамперед".

"У світлі практики російської збройної агресії сподіваємось, що німецький уряд зробить кроки домовлені в рамках Уельської домовленості зі зміцнення підтримки НАТО", - зазначив Помпео.

Маас зауважив, що під час свого візиту до Києва цього тижня, він "дуже чітко висловився і заявив, що новий президент та новий уряд заслуговує на нашу повну підтримку у продовженні реформаторського курсу України, і що ми працюємо з іншими країнами "Великої Сімки" над досягненням цієї мети".

"На тепер, дуже важливо слідкувати за подіями в України. Це також справедливо для Мінського процесу. Тут потрібен прогрес. Ми подолали перешкоди тут і хочемо якомога швидше встановити співпрацю на різних рівнях, в Нормандському форматі, або на інших рівнях", - зазначив він.

Нагадаємо, 7 травня держсекретар США Майк Помпео в останній момент скасував офіційний візит в Берлін. Помпео послався на "невідкладні справи". У Держдепартаменті повідомляли, що хотіли б відкласти заплановані зустрічі.

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