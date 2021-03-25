Меркель відхилила вимогу винести на розгляд питання про вотум довіри до неї
Канцлер Німеччини Ангела Меркель відхилила вимогу опозиції. Її просили винести на розгляд бундестагу питання про вотум довіри до неї.
Про це пише DW.
Меркель уточнила, що вже попросила вибачення у жителів Німеччини за помилкове рішення посилити локдаун на час свят, приурочених до майбутньої 4 квітня Великодня.
"У цьому немає необхідності виносити на розгляд питання про вотум довіри, - ред.). Я не буду цього робити", - заявила Меркель
Вона добачила, що користується підтримкою всього федерального уряду.
Раніше на тлі критики Меркель вирішила, що локдаун в Німеччині не буде супроводжуватися довгими вихідними на Великдень.
Нагадаємо, у Німеччині продовжили жорсткий карантин до 18 квітня. При цьому планувалося, що з 1 по 5 квітня будуть закриті майже всі магазини, а релігійні служби переведуть в онлайн-режим. Але таке рішення спровокувало шквал критики з боку бізнесу та громадськості.