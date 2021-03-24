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Меркель після критики скасувала довгі вихідні в Німеччині на Великдень

Новость на русском → Берлін, Середа 24 березня 2021 14:05
Меркель після критики скасувала довгі вихідні в Німеччині на Великдень Фото: Ангела Меркель (flickr com dirkvorderstrasse)
Автор: РБК-Україна

Локдаун в Німеччині не буде супроводжуватися довгими вихідними на Великдень. Відповідне рішення на тлі критики прийняла німецький канцлер Ангела Меркель.

Про це вона заявила на прес-конференції, передає DW.

За її словами, центральний уряд і федеральні землі домовилися скасувати рішення про довгі великодні вихідні з 1 до 5 квітня. У підсумку Берлін обмежиться закликом до громадян залишатися на час свят вдома.

Вона також зазначила, що довгі вихідні - помилка.

"Це тільки моя помилка", - підкреслила Меркель і додала, що два додаткові святкові дні можуть спричинити за собою дуже велику кількість проблем і питань.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Німеччині продовжили жорсткий карантин до 18 квітня. При цьому планувалося, що з 1 по 5 квітня будуть закриті майже всі магазини, а релігійні служби переведуть в онлайн-режим. Але таке рішення спровокувало шквал критики з боку бізнесу та громадськості.

До цього передбачалося, що локдаун в Німеччині можуть продовжити на весь квітень.

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