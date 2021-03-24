Меркель після критики скасувала довгі вихідні в Німеччині на Великдень

Локдаун в Німеччині не буде супроводжуватися довгими вихідними на Великдень. Відповідне рішення на тлі критики прийняла німецький канцлер Ангела Меркель.

Про це вона заявила на прес-конференції, передає DW .

За її словами, центральний уряд і федеральні землі домовилися скасувати рішення про довгі великодні вихідні з 1 до 5 квітня. У підсумку Берлін обмежиться закликом до громадян залишатися на час свят вдома.

Вона також зазначила, що довгі вихідні - помилка.

"Це тільки моя помилка", - підкреслила Меркель і додала, що два додаткові святкові дні можуть спричинити за собою дуже велику кількість проблем і питань.