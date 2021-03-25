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Меркель отклонила требование вынести на рассмотрение вопрос о вотуме доверия к ней

Новина українською → Четверг 25 марта 2021 03:07
Меркель отклонила требование вынести на рассмотрение вопрос о вотуме доверия к ней Фото: Ангела Меркель (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Канцлер Германии Ангела Меркель отклонила требование оппозиции. Ее просили вынести на рассмотрение бундестага вопрос о вотуме доверия к ней.

Об этом пишет DW.

Меркель уточнила, что уже попросила у жителей Германии прощения за ошибочное решение ужесточить локдаун на время праздников, приуроченных к предстоящей 4 апреля Пасхе.

"В этом нет необходимости (выносить на рассмотрение вопрос о вотуме доверия, - ред.). Я не буду этого делать", - заявила Меркель

Она добачила, что пользуется поддержкой всего федерального правительства.

Ранее на фоне критики Меркель решила, что локдаун в Германии не будет сопровождаться длинными выходными на Пасху.

Напомним, в Германии продлили жесткий карантин до 18 апреля. При этом планировалось, что с 1 по 5 апреля будут закрыты почти все магазины, а религиозные службы переведут в онлайн-режим. Но такое решение спровоцировало шквал критики со стороны бизнеса и общественности.

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