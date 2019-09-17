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Меркель осудила планы Нетаньяху об аннексии Иорданской долины

Новости » В мире    17.09.2019 - 15:31
Меркель осудила планы Нетаньяху об аннексии Иорданской долины
Фото: Ангела Меркель (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам канцлера Германии, аннексия не поможет решить палестино-израильский конфликт

Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала планы премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху, подать закон об аннексии Иорданской долины на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Об этом канцлер Германии заявила во вторник, 17 сентября, после встречи с королем Иордании Абдаллой.

"Немецкое правительство поддерживает согласованное на международном уровне мирного решения палестино-израильского конфликта. Аннексии всегда наносят ущерб мирным решениям. Они не помогают и поэтому мы не согласны", - заявила Меркель.

По словам короля Иордании Абдаллы, план Нетаньяху является катастрофой для любой попытки продвинуться в решении конфликта между двумя государствами.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 10 сентября заявил, что после выборов планирует подать закон об аннексии Иорданской долины на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Сообщается, что Нетаньяху "немедленно аннексирует" Иорданскую долину на оккупированном Западном берегу реки Иордан в случае переизбрания.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Нетаньяху допустил начало войны в Секторе Газа. По словам лидера Израиля, война в секторе Газа может начаться в любой момент.


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