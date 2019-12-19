ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Меркель випередила Лукашенко в рейтингу симпатій українців

Новини » Політика     19.12.2019 - 14:00
Меркель випередила Лукашенко в рейтингу симпатій українців
Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)

Зростанню рейтингу Меркель в Україні сприяла зустріч у нормандському форматі

Після саміту в нормандському форматі в Парижі українці покращили своє ставлення до канцлера Німеччини Меркель (позитивне ставлення зросло з 60 до 69%). Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

У результаті Меркель вперше за останні п'ять років очолила рейтинг світових лідерів за оцінками українців, випередивши президента Білорусі Олександра Лукашенка, до якого позитивно ставляться 65% опитаних українців.

Крім того, покращилося ставлення українців до президента Франції Макрона (з 39 до 52%).

За даними опитування, ставлення до президентові РФ Володимиру Путіну не змінилося: позитивно ставляться 16%, негативно - 72%.

Меркель випередила Лукашенко в рейтингу симпатій українців

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 13-17 грудня 2019 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій серед 2500 респондентів. Статистична похибка не перевищує 2,0%.

Як повідомляло РБК-Україна, Олександр Лукашенко традиційно очолює рейтинг симпатій українців серед іноземних лідерів.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у середині грудня 2019 року роботою президента Володимира Зеленського були задоволені 62% українців, незадоволені - 25%.

Українці дали оцінку зустрічі в нормандському форматі в Парижі Більшість українців незадоволені роботою уряду і парламенту
Новини України опросрейтинг
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся