Меркель випередила Лукашенко в рейтингу симпатій українців

Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)

Зростанню рейтингу Меркель в Україні сприяла зустріч у нормандському форматі

Після саміту в нормандському форматі в Парижі українці покращили своє ставлення до канцлера Німеччини Меркель (позитивне ставлення зросло з 60 до 69%). Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

У результаті Меркель вперше за останні п'ять років очолила рейтинг світових лідерів за оцінками українців, випередивши президента Білорусі Олександра Лукашенка, до якого позитивно ставляться 65% опитаних українців.

Крім того, покращилося ставлення українців до президента Франції Макрона (з 39 до 52%).

За даними опитування, ставлення до президентові РФ Володимиру Путіну не змінилося: позитивно ставляться 16%, негативно - 72%.

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 13-17 грудня 2019 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій серед 2500 респондентів. Статистична похибка не перевищує 2,0%.

Як повідомляло РБК-Україна, Олександр Лукашенко традиційно очолює рейтинг симпатій українців серед іноземних лідерів.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у середині грудня 2019 року роботою президента Володимира Зеленського були задоволені 62% українців, незадоволені - 25%.