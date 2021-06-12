RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Меркель обговорила з Байденом "Північний потік-2"

Автор: Наталья Скороход

Канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрілася з президентом США Джо Байденом в рамках саміту G7. Сторони порушили тему реалізації проєкту "Північний потік-2" і наслідки від цього для України.

Про це повідомляти stern.de.

Меркель сказала, що коротко обговорила з Байденом тему"Північного потоку-2".

Також вона зазначила, що поговорила з президентом США і його майбутній зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, яка повинна відбутися в Женеві 16 червня. Також сторони обмінялися думками щодо саміту НАТО і обговорили питання щодо Афганістану.

Нагадаємо, про наслідки реалізації проєкту "Північний потік-2" розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Раніше повідомлялося, що Меркель планує поїздку в США, де зустрітися з Байденом. Це підтвердили в Білому домі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Північний потік-2