Меркель обсудила с Байденом "Северный поток-2"

Канцлер Германии Ангела Меркель встретилась с президентом США Джо Байденом в рамках саммита G7. Стороны затронули тему реализации проекта "Северный поток - 2" и последствия от этого для Украины.
Меркель сказала,что коротко обсудила с Байденом тему "Северного потока-2".
Также она отметила, что поговорила с президентом США и его предстоящей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая должна состояться в Женеве 16 июня. Также стороны обменялись мнениями относительно саммита НАТО и обсудили вопросы по Афганистану.
Напомним, о последствиях реализации проекта "Северный поток-2" рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Ранее сообщалось, что Меркель планирует поездку в США, где встретиться с Байденом. Это подтвердили в Белом Доме.