Меркель у Мюнхені прокоментувала будівництво "Північного потоку-2"

Фото: Ангела Меркель (twitter.com/NathalieTocci)

Вона заявила, що розуміє, чому будівництво газопроводу викликає занепокоєння в Україні

Під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що розуміє занепокоєння України будівництвом "Північного потоку-2". Про це повідомляє РБК-Україна.

Вона зазначила, що попри те, що інші газопроводи будуть існувати, Україна залишиться транзитною державою.

"Є "Північний потік 1" і він не привів до того, що все пішло проти України. У нас також є трубопроводи через Туреччину. Виникає питання про те, чи правильно що РФ тримає в своїх руках контроль за поставками газу? І також питання про те, що Європа повинна залишити в своїх руках можливість керівництва і координації. У нас є трубопроводи, які не використовуються в повній мірі, тому що в нас є труднощі в Україні", - сказала вона.

Меркель зазначила, що раніше Німеччина не користувалася американським газом, але зараз виявилося, що розумно імпортувати скраплений газ зі США.

"Але ми не збираємося виключати РФ з нашого поля зору. У 2014 році різко змінилася ситуація, в 2019 році все виглядає погано. Геостратегічно Європа не має права розривати відносини з РФ. З одного боку я на боці Петра Порошенка, з іншого боку - питання "Північного потоку 2" для мене також залишаються дуже важливими", - сказала вона.

Прямая трансляция: выступление канцлера ФРГ Ангелы Меркель на Международной конференции по безопасности #MSC2019 в Мюнхене. Модератор: глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер #DWatMSC https://t.co/loHJX4Fjnq — DW на русском (@dw_russian) February 16, 2019

РБК-Україна писало, що Меркель під час виступу в Мюнхені наголосила, що Україна залишитися транзитною країною для російського газу.

Раніше повідомлялося ,що представники Європарламенту, Ради ЄС і Єврокомісії погодили проект поправок до газової директиви ЄС, що стосуються проекту "Північний потік-2".