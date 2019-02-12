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Для України важливе спільне рішення ЄС щодо "Північного потоку-2", - МЗС

Новини » Енергетика    12.02.2019 - 17:32
Для України важливе спільне рішення ЄС щодо "Північного потоку-2", - МЗС
Фото: Катерина Зеленко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Україна відстоює поширення європейського права на процеси використання української ГТС

Для України важливе рішення усіх європейських інституцій щодо поширення енергетичного законодавства Євросоюзу на газогін "Північний потік-2", яке визначатиме модальність застосування у майбутньому європейського права у разі виникнення спірних питань щодо газу. Про це повідомила речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко, передає кореспондент РБК-Україна.

Україна відстоює принципи, згідно з якими саме європейське право має поширюватись на процеси використання української ГТС.

"Щодо Газової директиви: ви знаєте, що зараз Україна відстоює принципи, згідно з якими саме європейське право має поширюватись на процеси використання української ГТС, енергетичного діалогу та енергетичних відносин у Європі. Станом на зараз нам важливо мати кінцеве рішення, яке буде ухвалене так званим тріалогом з Єврокомісії, Ради ЄС та ЄП. Яке і буде визначати модальність того, яким чином європейське право діятиме далі", - зазначила представник МЗС.

Таким чином, після прийняття кінцевого рішення у разі появи будь-яких газових спорів вирішувати спірні питання буде Європейський суд.

"Те, в якому форматі це буде відбуватись, станом на зараз не настільки важливе, як саме принцип застосування європейського права. Тому що тоді у разі появи будь-яких газових спорів вирішувати спірні питання буде Європейський суд. Це дасть можливість як європейським партнерам, так Україні перевести весь діалог у правову площину і відстоювати права споживачів, а також інтереси України в енергетичній сфері вже на площадці саме Європейського суду", - розповіла Зеленко.

Нагадаємо, 21 депутат Верховної ради звернувся до Євросоюзу з відкритим листом з приводу забезпечення енергетичної незалежності країн європейського континенту і протидії реалізації проекту "Північний потік-2".

Як писало РБК-Україна раніше, Рада ЄС погодила мандат на початок переговорів з Європейським парламентом щодо змін у Газовій директиві.

Додамо, Німеччина і Франція врегулювали суперечку навколо російського газового проекту "Північний потік-2" і досягли компромісу по Газовій директиві.

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