ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна залишиться транзитером російського газу, - Меркель

Новини » Політика    16.02.2019 - 12:25
Україна залишиться транзитером російського газу, - Меркель
Фото: Ангела Меркель (twitter.com/MunSecConf)

Водночас вона наголосила, що "інші газопроводи будуть існувати"

Канцлер Німеччини Ангела Меркель в ході виступу на Мюнхенській конференції зазначила, що Україна залишитися транзитною країною для російського газу. Про це повідомляє РБК-Україна. 

Меркель зокрема, сказала, що вона розуміє, що Україна хоче залишатися транзитною країною для російського газу і запевнила президента України Петра Порошенка, що вона і надалі буде такою.

"Я розумію, що питання "Північного потоку" викликає занепокоєння. Україна повинна залишитися транзитною державою. Інші газопроводи будуть існувати", - сказала Меркель.

Україна залишиться транзитером російського газу, - Меркель

Раніше заступник глави МЗС РФ Олександр Панкін заявив, що Росія готова продовжувати транзит газу через Україну тільки на своїх умовах.

РБК-Україна писало, контракт про транзит російського газу через територію України закінчується в 2019 році. Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що для транзиту російського газу по території України після 2019 року потрібно укласти дві угоди. По-перше, це контракт між "Газпромом", як оператором газотранспортної системи Росії, і українським оператором ГТС (зараз "Укртрансгаз"). По-друге, повинні укласти контракт з "Газпромом", як постачальником газу, що на бронювання потужностей транзиту по українській ГТС.

Меркель: сторони далекі від врегулювання на Донбасі Коболєв прокоментував подальші переговори з Росією щодо газового транзиту
Новини України Ангела МеркельМюнхенская конференция по безопасностиНафтогаз України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся