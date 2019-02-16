Україна залишиться транзитером російського газу, - Меркель

Фото: Ангела Меркель (twitter.com/MunSecConf)

Водночас вона наголосила, що "інші газопроводи будуть існувати"

Канцлер Німеччини Ангела Меркель в ході виступу на Мюнхенській конференції зазначила, що Україна залишитися транзитною країною для російського газу. Про це повідомляє РБК-Україна.

Меркель зокрема, сказала, що вона розуміє, що Україна хоче залишатися транзитною країною для російського газу і запевнила президента України Петра Порошенка, що вона і надалі буде такою.

"Я розумію, що питання "Північного потоку" викликає занепокоєння. Україна повинна залишитися транзитною державою. Інші газопроводи будуть існувати", - сказала Меркель.

Раніше заступник глави МЗС РФ Олександр Панкін заявив, що Росія готова продовжувати транзит газу через Україну тільки на своїх умовах.

РБК-Україна писало, контракт про транзит російського газу через територію України закінчується в 2019 році. Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що для транзиту російського газу по території України після 2019 року потрібно укласти дві угоди. По-перше, це контракт між "Газпромом", як оператором газотранспортної системи Росії, і українським оператором ГТС (зараз "Укртрансгаз"). По-друге, повинні укласти контракт з "Газпромом", як постачальником газу, що на бронювання потужностей транзиту по українській ГТС.