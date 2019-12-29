Меркель і Макрон вітають обмін полоненими на Донбасі

Франція і Німеччина вітають обмін полоненими, який відбувся 29 грудня між Україною і так званими Луганській і Донецькій народними республіками. Про повідомила в неділю заступник офіційного представника уряду ФРН Мартіна Фіц.

"Канцлер Ангела Меркель і французький президент Емманюель Макрон вітають сьогоднішнє звільнення і обмін полоненими на сході України", - повідомила вона.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін і Ангела Меркель дали позитивну оцінку обміну полоненими на Донбасі. Попередньо, формула обміну полоненими склала "123 на 76". Додому повертаються 12 українських військових, які роками були в полоні бойовиків.

"Дана позитивна оцінка відбувся сьогодні в Донецькій області обміну утримуваних осіб за схемою" всіх встановлених на всіх встановлених ", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні відбувся обмін полоненими між Україною і ОРДЛО. Повідомляється, що "ДНР" отримала 60 людина, Київ - 52.

Також "ЛНР" в рамках обміну полоненими отримала від Києва 63 людини. У свою чергу, бойовики передали Києву 25 українців. Таким чином, попередньо, формула обміну склала 123 на 76 ".