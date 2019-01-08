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Меркель и Макрон подпишут новый договор о сотрудничестве

Новости » Политика    08.01.2019 - 18:45
Меркель и Макрон подпишут новый договор о сотрудничестве
Фото: Эммануэль Макрон и Ангела Меркель (GettyImages)

Договор будет подписан 22 января

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель подпишут новый договор о сотрудничестве и интеграции 22 января 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Елисейский дворец.

Сообщается, что Макрон и Меркель подпишут новый франко-германский договор о сотрудничестве и интеграции.

Церемония подписания состоится в мэрии немецкого Ахена. Соглашение будет опираться на основы Елисейского договора от 1963 года, который способствовал историческому примирению между Францией и Германией. Целью нового договора является большее сближение двух стран и подготовка к вызовам, с которыми сталкиваются страны в 21 веке.

Договор буде способствовать "укреплению связей между Германией и Францией в области экономической политики, внешней политики и политики безопасности, образования и культуры, исследований и технологий, климата и окружающей среды, а также сотрудничеству между приграничными регионами и гражданскими обществами".

Напомним, Германия и Франция договорились о создании парламентского собрания депутатов двух стран, которое начнет работу с 2019 года.

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