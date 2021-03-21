Меркель хоче продовження локдауну в Німеччині на квітень

Канцлер Німеччини Ангела Меркель виступає за продовження локдауну в країні. Локдаун можуть продовжити на весь квітень.

Видання отримало у своє розпорядження копію проекту угоди учасників наради канцлерки та голів федеральних земель, яка має відбутися завтра, 22 березня. Однак в документі немає конкретної дати завершення дії локдауну.

Документ, який завтра буде представлено на нараді з головами земель, також не передбачає жодних нових кроків щодо послаблення карантину, що пояснюється новим спалахом коронавірусу.

Водночас документ передбачає можливість проведення німцями відпусток, але на території земель, де вони мешкають, та за умови мінімізації контактів.