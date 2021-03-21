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Меркель хоче продовження локдауну в Німеччині на квітень

Новость на русском → Берлін, Неділя 21 березня 2021 15:35
Меркель хоче продовження локдауну в Німеччині на квітень Фото: Ангела Меркель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Канцлер Німеччини Ангела Меркель виступає за продовження локдауну в країні. Локдаун можуть продовжити на весь квітень.

Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Видання отримало у своє розпорядження копію проекту угоди учасників наради канцлерки та голів федеральних земель, яка має відбутися завтра, 22 березня. Однак в документі немає конкретної дати завершення дії локдауну.

Документ, який завтра буде представлено на нараді з головами земель, також не передбачає жодних нових кроків щодо послаблення карантину, що пояснюється новим спалахом коронавірусу.

Водночас документ передбачає можливість проведення німцями відпусток, але на території земель, де вони мешкають, та за умови мінімізації контактів.

Нагадаємо, локдаун у Німеччині було продовжено до кінця березня. Водночас влада країни послабила обмеження.

Крім того, в Німеччині заявили про третю хвилю коронавірусу. Таку заяву зробив голова німецького Інституту Роберта Коха Лотар Вілер.

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