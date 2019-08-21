Німеччина виступила проти повернення Росії в G8

Фото: прапори країн "великої сімки" (army.mil)

Включення РФ в G8 можливо лише після врегулювання конфлікту на Донбасі

Уряд Німеччини виступив проти повернення Російської Федерації до складу держав "великої вісімки". Про це повідомляє Reuters.

За повідомленням офіційного представника німецького уряду Штеффена Зайберта Росія була виключена зі складу G8 через анексії Криму і дестабілізацію на Сході України.

"Обидві ситуації зберігаються", - сказав Зайберт

Уряд Німеччини готовий приступити до обговорення включення Росії до складу "великої вісімки" лише у разі змін по врегулюванню ситуації в Україні.

Нагадаємо, Росія була виключена зі складу G8 в 2014 році з-за анексії Криму. Згодом проти РФ були введені санкції з боку Європейського союзу за підтримку бойовиків на Донбасі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що подібну заяву зробив французький дипломатичне джерело. За його словами повернення Росії до складу G8 можливий лише після відновлення миру на Донбасі.

Також повідомлялося, що президент США Дональд Трамп виступив за повернення Росії до складу G8. На думку Таке рішення Трамп назвав доцільним.