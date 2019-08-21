Повернення Росії в G8 залежить від ситуації в Україні, - Reuters

Фото: прапори країн "великої сімки" (army.mil)

Повернення можливе в разі врегулювання конфлікту на Донбасі

Повернення Росії до G8 залежить від прогресу в мирних переговорах щодо ситуації в Україні. Про це агентству Reuters розповіло французьке дипломатичне джерело, передає РБК-Україна.

Джерело стверджує, що повернення Росії у формат "великої вісімки" залежатиме від майбутніх переговорів з питань врегулювання війни на Донбасі. Також джерело посилається на коментар президента Володимира Зеленського з цього приводу.

"Ми взяли до відома, що американці хочуть повернути її (Росію, - ред.) у наступному році. Україна життєво важлива. Існує контекст, який може бути сприятливим для деякого прогресу", - прокоментував ситуацію президент України.

Нагадаємо, Росію виключили з G8 в 2014 році через анексію Криму. Згодом Європейський союз запровадив санкції проти РФ після того, як стало відомо, що Москва підтримує бойовиків на Донбасі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент США Дональд Трамп вважає за доцільне дозволити Росії повернутися в групу країн G7. Він заявив, що США свого часу наполіг на виключенні РФ з "великої вісімки", тому що Путін переграв Обаму.

Також повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон і Дональд Трамп домовилися запросити Росію на саміт G7 в 2020 році. Виступаючи разом з російським президентом Володимиром Путіним у понеділок, Макрон повторив цю позицію.

У "велику сімку" на даний моменту входять США, Німеччина, Японія, Франція, Великобританія, Італія та Канада. Лідери цих країн повинні зустрітися в найближчі вихідні у французькому місті Біарріц.

Також відзначимо, у цьому році Франція головуватиме у цій групі, а в 2020 році передасть головування Америці.

Підкреслюється, що французькі чиновники сподіваються, що саміт у рамках Нормандського формату між Росією, Україною, Францією і Німеччиною проведуть до кінця року. Востаннє вони зустрічалися в жовтні 2016 року.