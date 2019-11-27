Меркель не буде достроково йти у відставку

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що не буде покидати посаду канцлера до закінчення строку повноважень у 2021 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За словами Меркель, урядова коаліція повинна продовжувати роботу до завершення терміну повноважень.

"Ми дуже багато чого почали, багато вимагає продовження. Я вважаю, пані та панове, що нам слід відпрацювати весь термін повноважень до кінця, і я збираюся це зробити", - повідомила Меркель під час виступу в середу, 27 листопада, в бундестазі.

Зазначимо, Ангела Меркель була переобрана на посаду канцлера Німеччини в 2018 році. Чергові парламентські вибори в Німеччині пройдуть у 2021 році.

Нагадаємо, в липні Меркель підтвердила, що залишить політику в 2021 році. Вона заявила, що не має наміру брати участь у виборах 2021 року на посаду канцлера і зазначила, що по закінченню строку повноважень у неї буде "інше життя".

До цього з'явилася інформація про те, що у Меркель існують проблеми зі здоров'ям. зокрема, в липні їй тричі поспіль ставало погано під час зустрічей на вищому рівні.

Також РБК-Україна писало, що в кінці 2018 року Меркель закликали залишити посаду канцлера Німеччини. зокрема, лідер Вільної демократичної партії Німеччини Крістіан Лінднер після появи в ЗМІ інформації про намір Меркель відмовитися від посади голови партії закликав піти у відставку з поста канцлера.