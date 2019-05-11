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Мерія оскаржить скасування перейменування вулиці Катерини Гандзюк

Новини » Суспільство    11.05.2019 - 17:32
Мерія оскаржить скасування перейменування вулиці Катерини Гандзюк
Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com uakateryna)

Мерія подасть апеляцію, як тільки отримає рішення суду

Міський голова Херсона Володимир Миколаєнко заявив, що мерія подасть апеляцію на рішення Херсонського окружного адміністративного суду про скасування рішення сесії Херсонської міськради про перейменування вулиці Лютеранської на вулицю Катерини Гандзюк, як тільки буде отримане рішення суду. Про це повідомляє "Укрінформ".

За словами Миколаєнка, про рішення суду він дізнався зі ЗМІ.

"У нас немає на сьогоднішній день рішення суду. Я із засобів масової інформації дізнався не дуже гарну новину, що скасовано рішення сесії у частині перейменування вулиці Лютеранської на вулицю Каті Гандзюк. Я думаю, після того, як буде ознайомлення з рішенням суду, обов’язково буде апеляція", - запевнив міський голова.

Миколаєнко підкреслив, що у мерії вивчать, які саме порушення знайшов суд. Разом з тим він переконаний, що порушень немає, а прийняте депутатами на сесії рішення відповідає вимогам законодавства.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд міста Херсона визнав протиправними і скасував перейменування вулиці Лютеранській та присвоєння їй імені Катерини Гандзюк.

Як писало РБК-Україна раніше, 8 травня ГПУ направила до суду для розгляду по суті обвинувальний акт у кримінальному провадженні, яке розслідувалося ГСУ СБУ щодо п'яти осіб, які звинувачуються у вбивстві громадської активістки Катерини Гандзюк.

Додамо, раніше Генпрокуратура повідомила, що в справі Гандзюк змінили підозри 5 особам, які є ймовірними виконавцями злочину.

Окружний суд Херсона скасував перейменування вулиці Катерини Гандзюк Вбивство Гандзюк: ГПУ направила до суду обвинувальні акти
Новини України улицаКатерина Гандзюк
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