Мэрия обжалует отмену переименования улицы Екатерины Гандзюк

Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com uakateryna)

Мэрия подаст апелляцию, как только получит решение суда

Мэр Херсона Владимир Николаенко заявил, что мэрия подаст апелляцию на решение Херсонского окружного административного суда об отмене решения сессии Херсонского горсовета о переименовании улицы Лютеранской на улицу Екатерины Гандзюк, как только будет получено решение суда. Об этом сообщает "Укринформ".

По словам Николаенко, о решении суда он узнал из СМИ.

"У нас нет на сегодняшний день решения суда. Я из средств массовой информации узнал не слишком хорошую новость, что отменено решение сессии в части переименования улицы Лютеранской на улицу Кати Гандзюк. Я думаю, после того, как будет ознакомление с решением суда, обязательно будет апелляция", - заверил городской глава.

Николаенко подчеркнул, что в мэрии изучат, какие именно нарушения нашел суд. Вместе с тем он убежден, что нарушений нет, а принятое депутатами на сессии решение соответствует требованиям законодательства.

Напомним, Окружной административный суд города Херсона признал противоправными и отменил переименование улицы Лютеранской и присвоение ей имени Екатерины Гандзюк.

Как писало РБК-Украина ранее, 8 мая ГПУ направила в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в уголовном производстве, которое расследовалось ГСУ СБУ по пяти лицам, которые обвиняются в убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк.

Добавим, ранее Генпрокуратура сообщила, что в деле Гандзюк изменили подозрения 5 лицам, которые являются вероятными исполнителями преступления.