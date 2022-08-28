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Війська РФ вночі обстріляли Запоріжжя, є постраждалі

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Запоріжжя, Неділя 28 серпня 2022 08:35
Війська РФ вночі обстріляли Запоріжжя, є постраждалі Фото: війська РФ вночі обстріляли Запоріжжя (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У ніч на неділю, 28 серпня, російські окупаційні війська обстріляли Запоріжжя. "Прильоти" зафіксовані в двох районах міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва в Telegram.

В результаті обстрілу постраждали п'ятеро людей.

Крім цього, двоє людей травмувалися уламками скла.

Куртєв додав, що додаткова інформація уточнюється.

Нагадаємо, вчора вночі російські окупанти обстріляли школу-інтернат у Запоріжжі. Навчальний заклад зазнав серйозних руйнувань.

Крім того, 27 серпня росіяни вночі обстрілювали Запоріжжя. Влада зафіксувала 16 "прильотів".

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Війна Росії проти України Запоріжжя
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