Війська РФ вночі обстріляли Запоріжжя, є постраждалі

У ніч на неділю, 28 серпня, російські окупаційні війська обстріляли Запоріжжя. "Прильоти" зафіксовані в двох районах міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва в Telegram.