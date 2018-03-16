В 2017 году потребителям вернули почти 6 млн гривен за некачественные товары и услуги

В 2017 году потребителям возвращено почти 6 млн гривен за некачественные товары и предоставленные услуги, что в два раза больше, чем в 2016 году. Об этом сообщил председатель Госпродпотребслужбы Владимир Лапа, передает "Правительственный портал".

"Так, в течение 2017 года в территориальные органы Госпродпотребслужбы поступило более 19,7 тыс. предложений, обращений, жалоб и заявлений от потребителей, из которых на личном приеме принято почти 6 тыс. По результатам рассмотрения этих обращений в 39% требования граждан удовлетворены", - - отметил Лапа.

По его словам, повышению уровня потребительского образования граждан Госпродпотребслужба уделяет значительное внимание. На решение этого вопроса, в частности, направлен недавно утвержденный Правительством план мероприятий по реализации Концепции государственной политики в сфере защиты прав потребителей на период до 2020 года.

Напомним, в 2017 году в Киеве не допущено к реализации более 400 тонн недоброкачественных пищевых продуктов и более 200 единиц непродовольственных товаров.