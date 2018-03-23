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Правоохоронці проводять обшуки в Харківській міськраді

НовиниСуспільство    23.03.2018 - 11:39
Фльл: обшуки (facebook.com/lysenko.andrii)
Фльл: обшуки (facebook.com/lysenko.andrii)

Проводиться близько двадцяти обшуків

Співробітники прокуратури, Служби безпеки (СБУ) та Національної поліції проводять обшуки в одному з департаментів Харківської міськради. Про це повідомив прес-секретар Генпрокуратури Андрій Лисенко в Facebook.

"В одному з департаментів Харківської міськради в рамках розслідування по 3 ч. ст. 191 КК України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб") проводяться обшуки за участю працівників прокуратури, СБУ та Національної поліції", - повідомив він.

За його словами, проводиться близько двадцяти обшуків, як в робочих кабінетах працівників департаменту, так і за місцем проживання можливих фігурантів виробництва.

У прокуратурі повідомили, що метою зазначених слідчих дій є відшукання документації та інших даних, пов'язаних з проведенням реконструкції спортивних об'єктів у Харкові.

 

В одному з департаментів Харківської міськради в рамках розслідування за ч. 3 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата...

Опубліковано Андрієм Лисенком 23 березень 2018 р.

Нагадаємо, 16 березня представники ГПУ провели обшуки в офісах НП в Києві, Полтаві, Харкові та Дніпрі. Повідомлялося, що посадові особи групи споріднених компаній використовували злочинну схему, спрямовану на надання послуг з переведення в готівку безготівкових коштів та мінімізації податкових зобов'язань підприємств-клієнтів шляхом формування фіктивного податкового кредиту з проведенням безтоварних операцій з використанням підроблених документів підприємств з ознаками фіктивності, що призводило до несплати податків в особливо великих розмірах

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Теги: Харків, обыск
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