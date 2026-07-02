Россия расширяет главный завод по производству "Шахедов" (спутниковые снимки)

Площадки для производства "Шахедов" в российской "Алабуге" строятся масштабными темпами. Есть новые фотодоказательства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Dnipro-Osint".

Россия строит новые площадки "Шахедов" в Алабуге

Осинтеры проанализировали спутниковые снимки объекта и зафиксировали начало масштабных строительных работ.

На территории особой экономической зоны "Алабуга" строительство развернули на южном участке зоны. Здесь площадь застройки охватывает около 340 га.

Следует отметить, что новые производственные цеха для производства "Шахедов" начали строить в мае 2026 года.

Фото: спутниковые снимки "Алабуги" (t.me/DniproOfficial)

Что известно об "Алабуге"

"Алабуга" является самой большой особой экономической зоной промышленно-производственного типа в России. Во время полномасштабной войны против Украины она стала главной производственной площадкой РФ для сбора ударных беспилотников типа "Шахед"/"Герань".

Объект расположен в 1200 км от границы Украины вблизи города Елабуга в Татарстане.