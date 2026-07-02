ua en ru
Чт, 02 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Россия расширяет главный завод по производству "Шахедов" (спутниковые снимки)

19:46 02.07.2026 Чт
2 мин
Что увидели исследователи на новых спутниковых снимках из "Алабуги"?
aimg Елена Бджола
Россия расширяет главный завод по производству "Шахедов" (спутниковые снимки) Фото: специальная экономическая зона "Алабуга" (wikipedia.org)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Площадки для производства "Шахедов" в российской "Алабуге" строятся масштабными темпами. Есть новые фотодоказательства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Dnipro-Osint".

Россия строит новые площадки "Шахедов" в Алабуге

Осинтеры проанализировали спутниковые снимки объекта и зафиксировали начало масштабных строительных работ.

На территории особой экономической зоны "Алабуга" строительство развернули на южном участке зоны. Здесь площадь застройки охватывает около 340 га.

Следует отметить, что новые производственные цеха для производства "Шахедов" начали строить в мае 2026 года.

Россия расширяет главный завод по производству &quot;Шахедов&quot; (спутниковые снимки)

Фото: спутниковые снимки "Алабуги" (t.me/DniproOfficial)

Что известно об "Алабуге"

"Алабуга" является самой большой особой экономической зоной промышленно-производственного типа в России. Во время полномасштабной войны против Украины она стала главной производственной площадкой РФ для сбора ударных беспилотников типа "Шахед"/"Герань".

Объект расположен в 1200 км от границы Украины вблизи города Елабуга в Татарстане.

Напомним, в Татарстане в конце ноября 2025 года вспыхнул большой пожар на территории особой экономической зоны "Алабуга". Площадь возгорания достигла около 1000 квадратных метров.

Украина объявила подозрение гендиректору российской "Алабуги". Установлено, что под руководством Тимура Шагивалеева изготовлено более 13 тысяч "Шахедов".

Украина требует от YouTube заблокировать рекламу "Алабуги" Известно, что здесь привлекают подростков к изготовлению ударных дронов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Дрони
Новости
Число жертв атаки на Киев возросло до 20
Число жертв атаки на Киев возросло до 20
Аналитика
Роботы будут вывозить НРК на боевые задачи: интервью с директором UGV Robotics
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Роботы будут вывозить НРК на боевые задачи: интервью с директором UGV Robotics