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В сети появился фейк об "усилении" ТЦК в одной из областей: в военкомате опровергли

Днепр, Суббота 18 мая 2024 09:29
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В сети появился фейк об "усилении" ТЦК в одной из областей: в военкомате опровергли Фото: в Днепропетровском ТЦК опровергли очередной фейк о мобилизации (GettyImages)
Автор: Наталья Юрченко

В сети распространяется фейк о якобы "усилении" ТЦК в Днепропетровской области военными из других регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Днепропетровский областной ТЦК и СП в Facebook.

Как отмечается, в соцсетях распространилась информация, что якобы на "усиление" Днепропетровского ТЦК 18 мая должны прибыть военнослужащие из ТЦК других областей Украины.

В сети утверждают, что "усилить" ТЦК приедут несколько сот военных. Днепропетровский областной ТЦК опровергает эту информацию.

"Источник - российские пропагандистские ресурсы, пытающиеся разогнать очередную ложь в рамках своей информационно-психологической операции с целью дискредитации системы территориальных центров комплектования и социальной поддержки и Вооруженных сил Украины в целом", - говорится в сообщении.

Оперативное командование "Восток" отмечает, что никаких "усилений" личным составом из других ТЦК в Днепропетровской, Запорожской и других областях не планируется.

Мобилизация в Украине

Напомним, сегодня, 18 мая, новый о мобилизации официально вступил в силу. Документ уточняет нормы о военном учете, отсрочке, бронировании, наказании для уклонистов, выплаты военным и т.д.

Кроме того, согласно закону, военнообязанные имеют 60 дней на обновление военно-учетных данных. Это можно сделать несколькими способами, в том числе и онлайн. Для этого Минобороны запустило специальное мобильное приложение "Резерв+".

Большой гайд по новому закону о мобилизации в Украине - смотрите по ссылке.

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Днепропетровская область ТЦК Мобилизация в Украине
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