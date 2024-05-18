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У мережі з'явився фейк про "посилення" ТЦК в одній з областей: у військкоматі спростували

Дніпро, Субота 18 травня 2024 09:29
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У мережі з'явився фейк про "посилення" ТЦК в одній з областей: у військкоматі спростували Фото: у Дніпропетровському ТЦК спростували черговий фейк про мобілізацію (GettyImages)
Автор: Наталія Юрченко

У мережі поширюється фейк про нібито "посилення" ТЦК у Дніпропетровській області військовими з інших регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дніпропетровський обласний ТЦК та СП у Facebook.

Як зазначається, у соцмережах поширилася інформація, що нібито на "посилення" Дніпропетровського ТЦК 18 травня мають прибути військовослужбовці з ТЦК інших областей України.

У мережі стверджують, що "посилити" ТЦК приїдуть декілька сотень військових. Дніпропетровський обласний ТЦК спростовує цю інформацію.

"Джерело - російські пропагандистськи ресурси, які намагаються розігнати чергову брехню в рамках своє інформаційно-психологічної операції з метою дискредитації системи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і Збройних сил України в цілому", - йдеться у повідомленні.

Оперативне командування "Схід" наголошує, що жодних "посилень" особовим складом з інших ТЦК у Дніпропетровській, Запорізькій та інших областях не планується.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, сьогодні, 18 травня, новий про мобілізацію офіційно набрав чинності. Документ уточнює норми про військовий облік, відстрочку, бронювання, покарання для ухилянтів, виплати військовим тощо.

Крім того, згідно з законом, військовозобов'язані мають 60 днів на оновлення військово-облікових даних. Це можна зробити у декілька способів, зокрема і онлайн. Для цього Міноборони запустило спеціальний мобільний застосунок "Резерв+".

Великий гайд по новому закону про мобілізацію в Україні - дивіться за посиланням.

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Дніпропетровська область ТЦК Мобілізація в Україні
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