У мережі з'явився фейк про "посилення" ТЦК в одній з областей: у військкоматі спростували

У мережі поширюється фейк про нібито "посилення" ТЦК у Дніпропетровській області військовими з інших регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дніпропетровський обласний ТЦК та СП у Facebook.

Як зазначається, у соцмережах поширилася інформація, що нібито на "посилення" Дніпропетровського ТЦК 18 травня мають прибути військовослужбовці з ТЦК інших областей України.

У мережі стверджують, що "посилити" ТЦК приїдуть декілька сотень військових. Дніпропетровський обласний ТЦК спростовує цю інформацію.

"Джерело - російські пропагандистськи ресурси, які намагаються розігнати чергову брехню в рамках своє інформаційно-психологічної операції з метою дискредитації системи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і Збройних сил України в цілому", - йдеться у повідомленні.

Оперативне командування "Схід" наголошує, що жодних "посилень" особовим складом з інших ТЦК у Дніпропетровській, Запорізькій та інших областях не планується.