У мережі з'явився фейк про "посилення" ТЦК в одній з областей: у військкоматі спростували
У мережі поширюється фейк про нібито "посилення" ТЦК у Дніпропетровській області військовими з інших регіонів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дніпропетровський обласний ТЦК та СП у Facebook.
Як зазначається, у соцмережах поширилася інформація, що нібито на "посилення" Дніпропетровського ТЦК 18 травня мають прибути військовослужбовці з ТЦК інших областей України.
У мережі стверджують, що "посилити" ТЦК приїдуть декілька сотень військових. Дніпропетровський обласний ТЦК спростовує цю інформацію.
"Джерело - російські пропагандистськи ресурси, які намагаються розігнати чергову брехню в рамках своє інформаційно-психологічної операції з метою дискредитації системи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і Збройних сил України в цілому", - йдеться у повідомленні.
Оперативне командування "Схід" наголошує, що жодних "посилень" особовим складом з інших ТЦК у Дніпропетровській, Запорізькій та інших областях не планується.
Мобілізація в Україні
Нагадаємо, сьогодні, 18 травня, новий про мобілізацію офіційно набрав чинності. Документ уточнює норми про військовий облік, відстрочку, бронювання, покарання для ухилянтів, виплати військовим тощо.
Крім того, згідно з законом, військовозобов'язані мають 60 днів на оновлення військово-облікових даних. Це можна зробити у декілька способів, зокрема і онлайн. Для цього Міноборони запустило спеціальний мобільний застосунок "Резерв+".
Великий гайд по новому закону про мобілізацію в Україні - дивіться за посиланням.
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