Украина получит от США М7 Bradley BFIST: чем они особенные

Президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 460 миллионов долларов. Он содержит уникальные М7 Bradley BFIST, которые предназначены для ведения дальнобойного высокоточного огня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Пентагон.

Отметим, что официально – полный пакет помощи США для Украины не раскрыт. Однако, по данным СМИ, на этот раз Украине передадут боеприпас, радары воздушного осмотра и ПТРК Javelin.

В частности, речь идет о четырех Bradley, имеющих отдельный индекс М7 и сокращенное название BFIST. Данная комплектация отличает Bradley тем, что они, по сути, не боевые машины пехоты, а машины наведения высокоточного вооружения и разведки.

Кроме этого, данная комплектация достаточно редка даже для армии США. По данным открытых источников, их всего было выпущено всего 55 единиц.

Фото: Украина получит от США М7 Bradley BFIST (defense.gov)

Машина была создана на базе M2A2 Bradley ODS в 90-х годах. Она имеет целый ряд особенностей. Известно, что в ней нет ПТРК TOW, но вместо этого установлен лазерный дальномер-подсветитель и система обнаружения целей. Это позволяет работать на расстоянии 20 километров. Однако это заявленная дальность, но на местности прямая видимость чаще бывает меньше.

Фото: Украина получит от США М7 Bradley BFIST (defense.gov)

М7 Bradley BFIST оснащен системой позиционирования на основе спутниковой навигации и инерциальной системы. Вдобавок она имеет лазерный дальномер и это позволяет максимально точно определить координаты цели, а затем и передавать их для поражения артиллерией. Также данная машина может подсвечивать цели ударов боеприпасами с лазерной системой наведения.

Из этого следует, что главная задача М7 Bradley BFIST – это наведение артиллерии непосредственно в боевых порядках, а не транспортировка бойцов.