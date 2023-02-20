Украина получит от США М7 Bradley BFIST: чем они особенные
Президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 460 миллионов долларов. Он содержит уникальные М7 Bradley BFIST, которые предназначены для ведения дальнобойного высокоточного огня.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Пентагон.
Отметим, что официально – полный пакет помощи США для Украины не раскрыт. Однако, по данным СМИ, на этот раз Украине передадут боеприпас, радары воздушного осмотра и ПТРК Javelin.
В частности, речь идет о четырех Bradley, имеющих отдельный индекс М7 и сокращенное название BFIST. Данная комплектация отличает Bradley тем, что они, по сути, не боевые машины пехоты, а машины наведения высокоточного вооружения и разведки.
Кроме этого, данная комплектация достаточно редка даже для армии США. По данным открытых источников, их всего было выпущено всего 55 единиц.
Фото: Украина получит от США М7 Bradley BFIST (defense.gov)
Машина была создана на базе M2A2 Bradley ODS в 90-х годах. Она имеет целый ряд особенностей. Известно, что в ней нет ПТРК TOW, но вместо этого установлен лазерный дальномер-подсветитель и система обнаружения целей. Это позволяет работать на расстоянии 20 километров. Однако это заявленная дальность, но на местности прямая видимость чаще бывает меньше.
Фото: Украина получит от США М7 Bradley BFIST (defense.gov)
М7 Bradley BFIST оснащен системой позиционирования на основе спутниковой навигации и инерциальной системы. Вдобавок она имеет лазерный дальномер и это позволяет максимально точно определить координаты цели, а затем и передавать их для поражения артиллерией. Также данная машина может подсвечивать цели ударов боеприпасами с лазерной системой наведения.
Из этого следует, что главная задача М7 Bradley BFIST – это наведение артиллерии непосредственно в боевых порядках, а не транспортировка бойцов.
Отметим, в рамках визита в Киев президент США Джо Байден анонсировал новый пакет на 2,5 млрд долларов, в который войдут боеприпасы для HIMARS, гаубицы, противотанковые средства Javelin и другая военная помощь.
Напомним, предыдущий американский военный пакет на 2,2 млрд долларов для Украины включал боеприпасы для ствольной и реактивной артиллерии, зенитки, средства ПВО Hawk и другие средства.
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