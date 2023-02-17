Первая группа украинцев прошла обучение на базе США в Германии. В частности на Bradley
Сегодня, 17 февраля, в Пентагоне заявили, что первая группа украинских военных прошла обучение на базе США в Германии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Согласно заявлению пресс-секретаря Пентагона Пэта Райдера, первая группа из 635 украинцев уже завершила обучение на полигоне Графенвер. Помимо прочего, украинский батальон также тренировался на боевой машине пехоты Bradley.
В настоящее время уже вторая группа из 710 украинских военнослужащих работает на пятинедельных курсах, которые будут обучать войска маневрам, медицинской и начальной подготовке солдат. Солдаты будут тренироваться на боевой машине пехоты Bradley и на САУ M109 Paladin, об отправке в Украину которой недавно объявили США.
Кроме того, на следующей неделе еще 890 украинских военнослужащих приступят к обучению на боевых машинах Stryker.
Напомним, обучение началось в середине января в рамках расширенной программы США по подготовке украинских сил к бою.
Ранее США предлагали менее масштабное обучение по отдельным системам вооружений, таким как ракетные установки HIMARS. Переход к обучению на уровне батальона ознаменовал значительное расширение усилий США по обучению и подготовке украинцев к долговременной войне.
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