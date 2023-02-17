Первая группа украинцев прошла обучение на базе США в Германии. В частности на Bradley

Сегодня, 17 февраля, в Пентагоне заявили, что первая группа украинских военных прошла обучение на базе США в Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Согласно заявлению пресс-секретаря Пентагона Пэта Райдера, первая группа из 635 украинцев уже завершила обучение на полигоне Графенвер. Помимо прочего, украинский батальон также тренировался на боевой машине пехоты Bradley.

В настоящее время уже вторая группа из 710 украинских военнослужащих работает на пятинедельных курсах, которые будут обучать войска маневрам, медицинской и начальной подготовке солдат. Солдаты будут тренироваться на боевой машине пехоты Bradley и на САУ M109 Paladin, об отправке в Украину которой недавно объявили США.