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В сети появились спутниковые снимки Сектора Газа после ударов Израиля

Среда 11 октября 2023 14:21
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В сети появились спутниковые снимки Сектора Газа после ударов Израиля Иллюстративное фото: в сети появились спутниковые снимки (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

После того, как террористы ХАМАС напали на Израиль, ЦАХАЛ нанес ответные удары по Сектору Газы, в результате чего возникли значительные разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Изображение дрона от Maxar Technologies показывает взрыв от авиаудара по Газе. На другом снимке видны разрушенные и обгоревшие жилые дома.

На снимках также зафиксированы разрушения мечети Аль-Суси и Аль-Гарби в Газе.

Напомним, что 7 октября боевики ХАМАС совершили неожиданную атаку с земли, воздуха и моря, а также вторглись на территорию Израиля, оккупировали некоторые поселения и начали убивать гражданских людей.

По последним данным, в Израиле погибли более 1200 человек, 2800 получили ранения, десятки человек оказались в заложники.

В ответ на атаку Израиль начал бить по боевикам на территории Сектора Газа. Страна объявила о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

При этом уже к вечеру первого дня войны ЦАХАЛу удалось вернуть большинство территорий, которые находились под контролем террористов. На следующий день Израиль возобновил контроль над всеми своими землями.

По данным Министерства здравоохранения Палестины, в Газе погибли более 900 человек, в том числе 260 детей. Более 4 тысяч получили ранения.

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Израиль Сектор Газа
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