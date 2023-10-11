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У мережі з'явилися супутникові знімки Сектору Гази після ударів Ізраїлю

Середа 11 жовтня 2023 14:21
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У мережі з'явилися супутникові знімки Сектору Гази після ударів Ізраїлю Ілюстративне фото: у мережі з'явилися супутникові знімки (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Після того, як терористи ХАМАС напали на Ізраїль, ЦАХАЛ завдав ударів у відповідь по Сектору Гази, внаслідок чого виникли значні руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Зображення дрона від Maxar Technologies показує вибух від авіаудару по Газі. На іншому знімку видно зруйновані та обгорілі житлові будинки.

На знімках також зафіксовані руйнування мечеті Аль-Сусі та Аль-Гарбі в Газі.

Нагадаємо, що 7 жовтня бойовики ХАМАС здійснили несподівану атаку з землі, повітря та моря, а також вторглися на територію Ізраїлю, окупували деякі поселення та почали вбивати цивільних людей.

За останніми даними, в Ізраїлі загинуло понад 1200 людей, 2800 отримали поранення, десятки людей опинилися в заручники.

У відповідь на атаку Ізраїль почав бити по бойовиках на території Сектору Газа. Країна оголосила про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

При цьому вже надвечір першого дня війни ЦАХАЛу вдалося повернути більшість територій, які перебували під контролем терористів. Наступного дня Ізраїль відновив контроль над усіма своїми землями.

За даними Міністерства охорони здоров'я Палестини, у Газі загинули понад 900 людей, у тому числі 260 дітей. Понад 4 тисячі отримали поранення.

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Ізраїль Сектор Газа
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